Японская фигуристка Ринка Ватанабэ рассказала, что после ISU Challenger Trialeti Trophy хотела бросить фигурное катание. На соревнованиях в Грузии спортсменка заняла седьмое место с результатом 165,36 баллов.

«После «челленджера» в Грузии я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание. Но на прошлой неделе я очень усердно тренировалась, и наконец у меня получилась отличная короткая программа! Поэтому я чувствую себя прекрасно, очень счастлива. Мне пришлось изменить короткую программу на музыку из «Моаны» из-за прав на музыку и ситуации с Диснеем. Кроме того, у меня возникло желание вновь кататься под «Roxanne», и теперь я наконец-то исполнила идеальную программу под эту музыку», — приводит слова Ватанабэ Golden Skate.

После короткой программы на втором этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай) Ринка Ватанабе занимает второе место. За своё выступление она получила 74,01 балла.