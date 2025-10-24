Скидки
Фигурное катание

Ватанабэ рассказала, что после ISU Challenger Trialeti Trophy хотела бросить фигурное

Ватанабэ рассказала, что после ISU Challenger Trialeti Trophy хотела бросить фигурное
Комментарии

Японская фигуристка Ринка Ватанабэ рассказала, что после ISU Challenger Trialeti Trophy хотела бросить фигурное катание. На соревнованиях в Грузии спортсменка заняла седьмое место с результатом 165,36 баллов.

«После «челленджера» в Грузии я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание. Но на прошлой неделе я очень усердно тренировалась, и наконец у меня получилась отличная короткая программа! Поэтому я чувствую себя прекрасно, очень счастлива. Мне пришлось изменить короткую программу на музыку из «Моаны» из-за прав на музыку и ситуации с Диснеем. Кроме того, у меня возникло желание вновь кататься под «Roxanne», и теперь я наконец-то исполнила идеальную программу под эту музыку», — приводит слова Ватанабэ Golden Skate.

После короткой программы на втором этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай) Ринка Ватанабе занимает второе место. За своё выступление она получила 74,01 балла.

