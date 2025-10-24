«Рада, что собралась». Губанова оценила своё выступление в КП на втором этапе Гран-при ISU

Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Грузию, Анастасия Губанова высказалась о своём выступлении в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Спортсменка заняла пятое место с результатом 66,28 балла.

«Честно говоря, в начале сезона из-за постоянной смены часовых поясов немного тяжело. Но в целом довольна собой и своей работой… Конечно, я уже посмотрела уровень. Могло бы быть немного лучше, да, например, третий уровень в шагах. Но рада, что собралась. И самое главное, что к концу программы мне понравилась шаговая последовательность, я действительно смогла там танцевать. Думаю, это главное.

Подготовка между последними стартами была как обычно, но соревнования в Грузии были очень эмоциональными. Естественно, после них я немного эмоционально выдохлась, но у меня было время прийти в форму», — приводит слова Губановой Golden Skate.