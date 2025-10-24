Скидки
Фигурное катание

«Рада, что собралась». Губанова оценила своё выступление в КП на втором этапе Гран-при ISU

Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Грузию, Анастасия Губанова высказалась о своём выступлении в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Спортсменка заняла пятое место с результатом 66,28 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
24 октября 2025, пятница. 11:25 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
74.61
2
Ринка Ватанабэ
Япония
74.01
3
Эмбер Гленн
США
73.04

«Честно говоря, в начале сезона из-за постоянной смены часовых поясов немного тяжело. Но в целом довольна собой и своей работой… Конечно, я уже посмотрела уровень. Могло бы быть немного лучше, да, например, третий уровень в шагах. Но рада, что собралась. И самое главное, что к концу программы мне понравилась шаговая последовательность, я действительно смогла там танцевать. Думаю, это главное.

Подготовка между последними стартами была как обычно, но соревнования в Грузии были очень эмоциональными. Естественно, после них я немного эмоционально выдохлась, но у меня было время прийти в форму», — приводит слова Губановой Golden Skate.

