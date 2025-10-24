Базылюк раскрыла, что Глейхенгауз сказал ей перед победным прокатом на Гран-при

Фигуристка Маргарита Базылюк раскрыла, что ей сказал хореограф Даниил Глейхенгауз перед произвольной программой на втором этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Базылюк победила с результатом 197,87 балла.
«Недовольна. На тренировках получалось лучше, выкатывала нормально. На самом деле, очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович [Глейхенгауз], сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась.
Есть ли радость от победы? Я хотела просто скатать чисто программу, но, конечно же, рада. На самом деле, я чаще всего вообще не обращаю внимания на баллы, смотрю только на прокат. Я даже не знаю, сколько должно быть баллов, если честно (улыбается). Сегодня я волновалась больше, чем вчера», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
