Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Базылюк раскрыла, что Глейхенгауз сказал ей перед победным прокатом на Гран-при

Базылюк раскрыла, что Глейхенгауз сказал ей перед победным прокатом на Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Маргарита Базылюк раскрыла, что ей сказал хореограф Даниил Глейхенгауз перед произвольной программой на втором этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Базылюк победила с результатом 197,87 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Произвольная программа
24 октября 2025, пятница. 10:45 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
197.87
2
Виктория Стрельцова
Москва
197.86
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
189.98

«Недовольна. На тренировках получалось лучше, выкатывала нормально. На самом деле, очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович [Глейхенгауз], сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась.

Есть ли радость от победы? Я хотела просто скатать чисто программу, но, конечно же, рада. На самом деле, я чаще всего вообще не обращаю внимания на баллы, смотрю только на прокат. Я даже не знаю, сколько должно быть баллов, если честно (улыбается). Сегодня я волновалась больше, чем вчера», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Маргарита Базылюк стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android