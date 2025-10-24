Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Базылюк назвала любимого персонажа из «Гарри Поттера»

Ученица Тутберидзе Базылюк назвала любимого персонажа из «Гарри Поттера»
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Маргарита Базылюк, которая тренируется в штабе Этери Тутберидзе, назвала любимого персонажа из фильма «Гарри Поттер».

— Самый счастливый день в году?
— Новый год, 1 января.

— Есть ли фильм, который ты пересматриваешь?
— Гарри Поттер. Уже раза, наверное, четыре раза пересмотрела. Любимая часть — «Философский камень». Мне нравится Гермиона Грейнджер.

— Каким должен быть настоящий болельщик фигурного катания?
— Просто он должен любить фигурное катание.

— Не отвлекали ли зрители во время выступления?
— На самом деле нет, больше мотивировало. И они постоянно кричат: «Ты сможешь» — и при этом ты понимаешь, что ты и правда сможешь. Я не стесняюсь публики, мне наоборот комфортно, — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Базылюк раскрыла, что Глейхенгауз сказал ей перед победным прокатом на Гран-при
