Ученица Тутберидзе Базылюк назвала любимого персонажа из «Гарри Поттера»

Фигуристка Маргарита Базылюк, которая тренируется в штабе Этери Тутберидзе, назвала любимого персонажа из фильма «Гарри Поттер».
— Самый счастливый день в году?
— Новый год, 1 января.
— Есть ли фильм, который ты пересматриваешь?
— Гарри Поттер. Уже раза, наверное, четыре раза пересмотрела. Любимая часть — «Философский камень». Мне нравится Гермиона Грейнджер.
— Каким должен быть настоящий болельщик фигурного катания?
— Просто он должен любить фигурное катание.
— Не отвлекали ли зрители во время выступления?
— На самом деле нет, больше мотивировало. И они постоянно кричат: «Ты сможешь» — и при этом ты понимаешь, что ты и правда сможешь. Я не стесняюсь публики, мне наоборот комфортно, — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.