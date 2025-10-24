Ученица Мишина Петрова рассказала, как он работал над её образом в произвольной программе

Российская фигуристка Агата Петрова рассказала, как её тренер Алексей Мишин работал над её образом в произвольной программе.

«Сначала я обрадовалась, что чисто прокатала, даже не поверила сначала. Сегодня был нервный прокат, перед прокатом очень сильно волновалась, пыталась совладать с нервами, но они ушли в хороший прокат, замотивировали меня. Честно, не смотрела, что поставили судьи, будем что-то добавлять.

Рада, что получилось показать все прыжки, несколько стартов не удавалось показать программу в полном объёме, сейчас показала её где-то на 89%. Прогресс есть, но также есть много доработок.

Костюм к произвольной придумал Алексей Николаевич Мишин, он связался со своей швеёй, сказал, что хочет увидеть образ взрослой, красивой девушки, которая катается уже не по-юниорски. С тренерами договорились, как

ещё будем дорабатывать стиль, платье было сшито буквально на днях», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.