Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
15:50 Мск
Фигурное катание

Стрельцова отреагировала на поражение от Базылюк с разницей в 0,01 балла

Стрельцова отреагировала на поражение от Базылюк с разницей в 0,01 балла
Российская фигуристка Виктория Стрельцова отреагировала на поражение от Маргариты Базылюк на Гран-при России среди юниоров с разницей в 0,01 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
24 октября 2025, пятница. 11:25 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
74.61
2
Ринка Ватанабэ
Япония
74.01
3
Эмбер Гленн
США
73.04

«Ожидала, что получится подняться в тройку с 10-го места. Обидно, что с тулупа упала. Можно было бы выступить лучше. Очень расстроилась, что в короткой программе не получился аксель, так была бы выше. Сегодня настраивалась как обычно. Выходить на лёд в Магнитогорске было проще, чем на предыдущих турнирах, потому что здесь были зрители — они очень поддерживают, с ними легче каталось.

Я одновременно и рада, что смогла подняться после короткой программы, но обидно, что не сделала сальхов, могла бы быть первая. Почему решили вернуть старую произвольную программу? Приняли такое решение вместе с тренерским штабом. Мне эта программа ближе, чем новая», — передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

