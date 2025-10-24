«Эта программа очень грустная». Алиса Лью — о выступлении в КП на Гран-при ISU в Чунцине

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью высказалась о своём выступлении в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU. За свой прокат спортсменка получила 74,61.
«Эта программа, очевидно, очень грустная. Обычно, хотя каждый раз, когда её исполняю, я полностью в этом, позволяю музыке захватить меня. Уже давно не выступала с ней на большом шоу. А на выступлениях обычно отдаю себя больше. Но чего я ждала? Эта программа супергрустная. Так что фактически расплачиваюсь за свои собственные действия.
Некоторые технические элементы я определённо могла бы выполнить лучше, но сама постановка мне очень понравилась. Пока не знаю, оставлю ли эту программу на весь сезон. У меня всегда есть идеи для новых программ, но они необязательно для соревнований. Может, некоторые будут для шоу. Будем смотреть, менять её или нет», — приводит слова Лью Golden Skate.
