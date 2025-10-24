Дикиджи: каждый сезон мне очень волнительно после отпуска выходить и кататься

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о старте сезона. Спортсмен оценил свой результат на мемориале Панина-Коломенкина.

«Началось, как ни странно, довольно-таки неплохо. Потому что каждый сезон мне очень волнительно после отпуска выходить и кататься — выступать. В этот раз как-то собранно, нормально. Вот на Панина обычно не очень хорошо выступаю, но в этот раз уже лучше», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Владислав Дикиджи одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух программ он получил от судей 265,83 балла.