«Важнее всего, чтобы волнение ушло». Дикиджи — о мемориале Панина-Коломенкина

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о выступлении на мемориале Панина-Коломенкина.

«Важен ли мемориал Панина, суеверен ли я? Да, есть такое. В основном это соревнование было как разминочное для меня перед началом сезона. Потому что мне важнее всего, чтобы волнение ушло.

Что переживать? Само как-то, не знаю, как с этим бороться. Всё равно присутствует волнение в любом случае», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Владислав Дикиджи одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух программ он получил от судей 265,83 балла.