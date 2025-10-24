Сюн Сато лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU, Шайдоров — третий
Японский фигурист Сюн Сато выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). За своё выступление он получил 94,13 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
24 октября 2025, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Сюн Сато
Япония
94.13
2
Даниэль Грассль
Италия
90.42
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
88.33
Вторым стал Даниэль Грассль из Италии (90,42). Тройку лидеров замкнул представитель Казахстана Михаил Шайдоров (88,33).
