Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание Новости

Сюн Сато лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU, Шайдоров — третий

Сюн Сато лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU, Шайдоров — третий
Японский фигурист Сюн Сато выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). За своё выступление он получил 94,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
24 октября 2025, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Сюн Сато
Япония
94.13
2
Даниэль Грассль
Италия
90.42
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
88.33

Вторым стал Даниэль Грассль из Италии (90,42). Тройку лидеров замкнул представитель Казахстана Михаил Шайдоров (88,33).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцин (Китай). Мужчины. Короткая программа:

  1. Сюн Сато (Япония) — 94,13.
  2. Даниэль Грассль (Италия) — 90,42.
  3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 88,33.
  4. Сота Ямамото (Япония) — 87,57.
  5. Боян Цзинь (Китай) — 86,62.
  6. Томоки Хиватаси (США) — 79,07.
  7. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 75,61.
  8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 73,80.
