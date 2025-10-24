Сюн Сато лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU, Шайдоров — третий

Японский фигурист Сюн Сато выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). За своё выступление он получил 94,13 балла.

Вторым стал Даниэль Грассль из Италии (90,42). Тройку лидеров замкнул представитель Казахстана Михаил Шайдоров (88,33).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцин (Китай). Мужчины. Короткая программа: