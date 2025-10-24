Дикиджи: есть ли планы на следующую четырёхлетку? Конечно

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи заявил о планах на следующий олимпийский сезон. В 2026 году Россию на Олимпийских играх от мужчин представит Пётр Гуменник.

«На самом деле, хотелось бы всё-таки доработать именно вторую оценку свою и вращение. Как раз, может быть, и хорошо, что так получилось. Подготовлюсь к следующему. Есть ли планы на следующую четырёхлетку? Конечно», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Владислав Дикиджи одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух программ фигурист получил от судей 265,83 балла.