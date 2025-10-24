«Чуть-чуть погоревал». Владислав Дикиджи — об отборе на ОИ-2026

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как узнал о том, что не выступит в отборе на Олимпиаду-2026. Россию на Играх от мужчин представит Пётр Гуменник.

«Мне позвонил Олег Станиславович [Татауров], сказал, что мы запасные. Я чуть-чуть погоревал, мы пару моментов обсудили. Потом поговорил с родителями тоже, чуть-чуть успокоили они меня. Понятное дело, ну такой стрессик, непонятки какие-то. Потом мне Олег Станиславович много хороших слов сказал — так, как надо было сказать. На следующий день или, может, через день я вышел уже тренироваться.

Насколько процентов думал, что на отбор выберут меня? 50 на 50. Вроде как я понимал, что чемпионат России выиграл. А говорили, что тот, кто хорошо откатает на финале [Гран-при], будет отбираться на Олимпиаду. И я не знал, как они поступят в этом плане», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».