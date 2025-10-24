«У него ещё не весь потенциал открылся». Медведева — о прогрессе Малинина

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева высказалась о прогрессе двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина.

«Мне кажется, он лучше стал по сравнению даже с прошлым сезоном. Помню, почему-то сейчас ты [Ягудин] говоришь, и Влад [Дикиджи] говорил, что прыжки были, катание не очень, а потом достаточно большой скачок, по второй оценке тоже. Вспомнила Нэйтана Чена, в 2016 году на чемпионате мира он катал «Половецкие пляски», смотреть можно было только на прыжки, потому что прикрыть глаза и поставить хорошую оценку… Ну правда, ну очень криво было. На следующий сезон чувак вышел просто… Не знаю, он же балетное училище окончил? Он за это межсезонье, что ли, окончил балетное училище, просто он вышел и катается как бог. И, если честно, мне кажется, у Малинина ещё не весь потенциал открылся. Будет очень обидно, если вдруг он решит закончить после Олимпийских игр, потому что там ещё развиваться и развиваться. Думаю, что от Малинина мы увидим ещё очень много крутого, если он решит продолжить кататься», — сказала Медведева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».