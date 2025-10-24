«Ну не могу, это тяжело». Дикиджи — о четверном акселе

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал о тренировках четверного акселя.

«Четверной аксель очень тяжело на самом деле сделать. Я могу его прыгнуть, но… На адреналине легче прыгать. Просто там, не знаю, как-то по-другому себя ощущаешь. Могу выйти, могу прыгнуть на тренировке, но на следующий день выйду и пойму, что мне плохо — болит спина, болят стопы, колени. Ну не могу, это тяжело. То есть в один день могу попрыгать без проблем, буду безостановочно его прыгать. Ну не обязательно на выезд, просто буду пытаться. Однако на следующий день ничего не сделаю, не откатаю программу, не соберу даже тройной прыжок.

Был такой опыт, допустим, выходил в понедельник, у меня очень много сил, а у нас там, например, подготовка к соревнованиям. Вот думаю, попрыгаю немножко его. Прыгаю в понедельник — всё, вся неделя насмарку. Ничего не получается, сил нет, но зато аксель попрыгал.

Планирую ли довести его до турниров в сезоне? В этом — нет. Для меня важнее всё-таки пять четверных, ближайшие именно в техническом плане. Ну и хореография. Когда вот это всё появится — вращение, скорость вращения, хореография, прыжки, когда я буду лучше на льду выглядеть со всем этим, тогда можно будет уже задуматься, а так смысла нет. Он не даст мне ничего такого. Это нерезонно», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».