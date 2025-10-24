Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи: два года назад я собирался закончить с фигурным катанием

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как отец помог ему в определённый момент карьеры не бросить занятия фигурным катанием.

«Меня тоже периодически [родители тащили заниматься]. Ну не то чтобы тащили, но папа мог очень строго мне сказать. Кстати, я за это ему очень благодарен, потому что вот два года назад, до второго места на чемпионате России, я собирался закончить с фигурным катанием.

Почему? Потому что я тренировался, тренировался, у меня всё получалось на тренировках, выходил на старт — и не мог вообще никак собраться. Не мог найти причину, почему не получается.

В чём была причина в итоге? Не знаю, до сих пор не знаю. В работе? Да, да, точно, точно. Начал усердно работать, однако тогда ещё не знал, что нужно работать — просто со спокойной душой продолжал ответственно подходить к этому. Первый старт пошёл — уверенность, чистый прокат. Ура! Наконец-то! А после чистых прокатов вообще на следующий выходить легче гораздо. Потом опять чисто, опять — вот так и полетело» — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Комментарии
