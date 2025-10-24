Арсений Федотов выиграл этап Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске
Фигурист Арсений Федотов одержал победу на втором этапе Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 240,11 балла. Второе место занял Алдар Самбуев (226,28). Замкнул тройку лидеров Михаил Алексахин, его выступление оценили в 217,56 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юноши. Произвольная программа
24 октября 2025, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
240.11
2
Алдар Самбуев
Москва
226.28
3
Михаил Алексахин
Московская область
217.56
Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, юноши. Итоговое положение:
1. Арсений Федотов – 240,11.
2. Алдар Самбуев – 226,28.
3. Михаил Алексахин – 217,56.
4. Роман Хамзин – 206,47.
5. Павел Савченко – 205,87.
Ранее фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.
