Главная Фигурное катание Новости

Арсений Федотов выиграл этап Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске

Арсений Федотов выиграл этап Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске
Фигурист Арсений Федотов одержал победу на втором этапе Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 240,11 балла. Второе место занял Алдар Самбуев (226,28). Замкнул тройку лидеров Михаил Алексахин, его выступление оценили в 217,56 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юноши. Произвольная программа
24 октября 2025, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
240.11
2
Алдар Самбуев
Москва
226.28
3
Михаил Алексахин
Московская область
217.56

Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, юноши. Итоговое положение:

1. Арсений Федотов – 240,11.

2. Алдар Самбуев – 226,28.

3. Михаил Алексахин – 217,56.

4. Роман Хамзин – 206,47.

5. Павел Савченко – 205,87.

Ранее фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

