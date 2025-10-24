Арсений Федотов выиграл этап Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске

Фигурист Арсений Федотов одержал победу на втором этапе Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 240,11 балла. Второе место занял Алдар Самбуев (226,28). Замкнул тройку лидеров Михаил Алексахин, его выступление оценили в 217,56 балла.

Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, юноши. Итоговое положение:

1. Арсений Федотов – 240,11.

2. Алдар Самбуев – 226,28.

3. Михаил Алексахин – 217,56.

4. Роман Хамзин – 206,47.

5. Павел Савченко – 205,87.

Ранее фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.