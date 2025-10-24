Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU
Комментарии

Грузинские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в китайском Чунцине. За своё выступление они получили 77,77 балла.

Второе место заняли итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,41 балла. Тройку лидеров замкнули китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань (72,45).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
24 октября 2025, пятница. 15:50 МСК
Окончено
1
Грузия
2
Италия
3
Китай

Фигурное катание. Гран-при ISU, 2-й этап. Короткая программа:

  1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 77,77 балла. 
  2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) – 73,41. 
  3. Вэньцзин Суй/Цун Хань (Китай) – 72,45.
  4. Кейти Макбит/Даниил Паркман (США) — 69,18.
  5. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 68,96. 
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

