Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У нас похожие характеры». Мохов — о том, как нашёл общий язык с Ковязиной

«У нас похожие характеры». Мохов — о том, как нашёл общий язык с Ковязиной
Комментарии

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как им удаётся находить общий язык, отметив, что им удалось практически сразу начать работать вместе без конфликтов и ссор.

— Как общий язык находите?
Мохов: Вообще проблем с этим не было. Сразу нашёлся общий язык, да и всё. У нас похожие характеры, нам легче в этом плане, наверное.

— А бывают ли у вас какие-то конфликты в паре?
Ковязина: Нет. Не знаю, почему так получилось, но пока что вроде бы ни одного не было. Даже никаких ссор не было, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Эксклюзив
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android