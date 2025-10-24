«У нас похожие характеры». Мохов — о том, как нашёл общий язык с Ковязиной

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как им удаётся находить общий язык, отметив, что им удалось практически сразу начать работать вместе без конфликтов и ссор.

— Как общий язык находите?

Мохов: Вообще проблем с этим не было. Сразу нашёлся общий язык, да и всё. У нас похожие характеры, нам легче в этом плане, наверное.

— А бывают ли у вас какие-то конфликты в паре?

Ковязина: Нет. Не знаю, почему так получилось, но пока что вроде бы ни одного не было. Даже никаких ссор не было, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.