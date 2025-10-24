Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Ковязина: общие увлечения с Моховым? Листать TikTok!
Комментарии

Фигуристка Зоя Ковязина, выступающая в паре с Артемием Моховым рассказала, есть ли у неё совместные увлечения с партнёром вне фигурного катания, отметив, что иногда они вместе ходят гулять.

— Проводите ли вы время вместе вне льда?
Ковязина: Иногда бывает, что сходим погулять. Или после соревнований тоже бывает, что можем сходить куда-нибудь.

— Есть ли у вас какие-то общие увлечения?
Ковязина: Листать TikTok (смеётся), – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов выиграли первый этап юниорского Гран-при России – 2025, который проходил в Москве. Фигуристы одержали победу, набрав 187,36 балла.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

