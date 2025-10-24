Мохов: мало времени на хобби, но люблю поиграть, чтобы расслабиться. Играю в «Геншин»

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, есть ли у них не общие хобби.

— Какие у вас хобби по отдельности?

Ковязина: Окончила четыре класса музыкального училища и до сих пор иногда могу поиграть на скрипке. Также я люблю собирать конструкторы, лего, заниматься мелкой моторикой. Ещё изучаю японский язык немножко.

Мохов: У меня мало времени на хобби, но люблю, например, поиграть, чтобы расслабиться. Играю я в «Геншин» (смеётся), – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов выиграли первый этап юниорского Гран-при России – 2025, который проходил в Москве. Фигуристы одержали победу, набрав 187,36 балла.