Ученик Тутберидзе Федотов высказался о победе на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, оценил свою победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

«Всё было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире. Перед произвольной [программой] на тренировке я его стабилизировал, в короткой что-то не пошло. Вообще не волновался ни здесь, ни на турнире Панина.

Принимаю ли участие в создании костюмов? Да, мне это интересно, но я особо не принимаю участие, потому что не разбираюсь. В этом костюме к произвольной программе нормально кататься, я привык ко всему (улыбается).

Ощущаю ли недокруты на прыжках? У меня обычно нет недокрутов, чаще всего я чисто прыгаю, поэтому всегда чувствую, когда недокрутил. Следующий этап Гран-при России у меня в Москве», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.