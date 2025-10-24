Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Федотов высказался о победе на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Ученик Тутберидзе Федотов высказался о победе на этапе Гран-при России в Магнитогорске
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, оценил свою победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

«Всё было хорошо, кроме акселя, этот прыжок не получался на этом турнире. Перед произвольной [программой] на тренировке я его стабилизировал, в короткой что-то не пошло. Вообще не волновался ни здесь, ни на турнире Панина.

Принимаю ли участие в создании костюмов? Да, мне это интересно, но я особо не принимаю участие, потому что не разбираюсь. В этом костюме к произвольной программе нормально кататься, я привык ко всему (улыбается).

Ощущаю ли недокруты на прыжках? У меня обычно нет недокрутов, чаще всего я чисто прыгаю, поэтому всегда чувствую, когда недокрутил. Следующий этап Гран-при России у меня в Москве», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Арсений Федотов выиграл этап Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android