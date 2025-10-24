Арсений Федотов ответил на вопрос о хейте в адрес группы Тутберидзе в интернете

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, признался, что ничего не знает по поводу организованных групп с хейтом в сторону фигуристов.

— Как спортсмены группы Тутберидзе относятся к другим группам «ВКонтакте», в которых хейтят спортсменов вашей группы и тренеров?

— У меня нет группы, и я ничего не знаю, — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Федотов одержал победу на этапе Гран-при России среди юниоров, проходящем в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 240,11 балла. Второе место занял Алдар Самбуев (226,28). Замкнул тройку лидеров Михаил Алексахин (217,56).