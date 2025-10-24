Скидки
Ковязина и Мохов поделились, за какими видами спорта следят, кроме фигурного катания

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, удаётся ли им следить за другими видами спорта помимо фигурного катания.

— Следите ли вы за другими видами спорта, помимо фигурного катания?
Ковязина: Я, наверное, немножко слежу за художественной гимнастикой, немножко слежу за теннисом. В каждом виде знаю по чуть-чуть.

— Есть ли любимый спортсмен у вас? Может, теннисист какой? Александр Бублик, например, если говорить в рамках ТикТока...
Ковязина: Александр Бублик — это легенда (смеётся).

Мохов: Я прям за кем-то не слежу, но я люблю смотреть, например, волейбол. Любимых команд или волейболистов, наверное, нет. Просто нравится смотреть сам спорт, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

