Фигурист Алексахин ответил, в чём сила Евгения Плющенко как тренера

Фигурист Михаил Алексахин прокомментировал своё третье место на этапе Гран-при России в Магнитогорске, а также оценил тренерскую работу Евгения Плющенко.

«Я очень рад! В последние минуты, когда всё решалось в турнирной таблице, волновался больше, чем перед стартом. Рассчитывал попасть в тройку, но не был в этом уверен. За два этапа Гран-при поставил бы себе 7 из 10. Можно было лучше, но я всё равно рад.

Нравится ли чьё-то исполнение «Призрака оперы» в фигурном катании? Евгений Викторович [Плющенко] под эту музыку катался, мне очень нравилось, как он катался. В чём сила Евгения Плющенко как тренера? Он в нужный момент подскажет всё необходимое, ничего лишнего. Насколько он персонально работает со мной? Много, всё хорошо (улыбается)», — передаёт слова Алексахина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.