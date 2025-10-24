Ученик группы Тутберидзе Мохов назвал топ-3 любимых аниме

Российский фигурист Артемий Мохов, выступающий в паре с Зоей Ковязиной, рассказал, какие аниме он может отнести к тройке своих любимых.

— Слышала, что Артемий увлекается аниме.

Мохов: Да, я смотрю (улыбается).

— Какие аниме любите?

Ковязина: Давай топ-3 аниме от Артемия Мохова (улыбается). Мохов: Сейчас я пересматриваю «Наруто». Ну я много чего смотрел. «Человек-бензопила», «Магическая битва» мне нравятся. Это вот из последних, которые понравились, – сказал Мохов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов выиграли первый этап юниорского Гран-при России – 2025, который проходил в Москве. Фигуристы одержали победу, набрав 187,36 балла.