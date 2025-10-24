Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Надо себя прибить за такое». Фигурист ЦСКА Самбуев — о падении с вращения на Гран-при

«Надо себя прибить за такое». Фигурист ЦСКА Самбуев — о падении с вращения на Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Алдар Самбуев оценил своё второе место на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.

«Я очень доволен, хотя прямо во время программы, когда упал с вращения, были мысли, что надо себя прибить за такое. Было очень сложно перед программой, не мог стоять на ровном месте. Морально было тревожно. Но когда вышел с проката, возникло очень приятное ощущение, спокойно. Понял, что всё-таки я люблю фигурное катание из-за этих ощущений.

Понимал, что за Арсением Федотовым не угнаться, он слишком мощный. Давило, что катал программу с четверным лутцем, хотел сделать его на соревнованиях. Сделал прыжок на разминке, до последнего сомневался, как ехать. Решили с тренером посмотреть на остальных и выбирать тактику исходя из их прокатов, всё-таки решили ехать с акселями, но понимал, что могу из-за переживаний накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Арсений Федотов выиграл этап Гран‑при России среди юниоров в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android