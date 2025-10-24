«Надо себя прибить за такое». Фигурист ЦСКА Самбуев — о падении с вращения на Гран-при

Фигурист Алдар Самбуев оценил своё второе место на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске.

«Я очень доволен, хотя прямо во время программы, когда упал с вращения, были мысли, что надо себя прибить за такое. Было очень сложно перед программой, не мог стоять на ровном месте. Морально было тревожно. Но когда вышел с проката, возникло очень приятное ощущение, спокойно. Понял, что всё-таки я люблю фигурное катание из-за этих ощущений.

Понимал, что за Арсением Федотовым не угнаться, он слишком мощный. Давило, что катал программу с четверным лутцем, хотел сделать его на соревнованиях. Сделал прыжок на разминке, до последнего сомневался, как ехать. Решили с тренером посмотреть на остальных и выбирать тактику исходя из их прокатов, всё-таки решили ехать с акселями, но понимал, что могу из-за переживаний накосячить на элементах, которые делаю стабильно. Так и получилось — сорвал самое стабильное вращение», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.