Фигурное катание

Дикиджи рассказал, почему решил разместить на своём костюме фото Гагарина

Дикиджи рассказал, почему решил разместить на своём костюме фото Гагарина
Комментарии

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, почему решил разместить на своём костюме фотографию Юрия Гагарина. Фигурист выступает в сезоне-2025/2026 под музыкальное сопровождение из фильма «Интерстеллар».

— Почему Гагарин? Почему не Мэттью Макконахи?
— Забавная история. Ну, идея такова была. Сначала мы думали напечатать лицо либо Олега Станиславовича [Татаурова], либо моего отца. Ни того, ни другого я перед короткой не хотел бы видеть (смеётся). Потом точно не помню, кто Гагарина предложил, но вот либо Егор [Мурашов], либо Олег Станиславович. Я такой: «А, давайте!» — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

