«Честно, денег не хватило». Фигурист ЦСКА — о том, почему два года катается под Шамана

Фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему второй год подряд катается в произвольной программе под песню в исполнении Шамана.

«Почему произвольная программа поставлена под Шамана? Выбирал, если честно, не я, это всё заслуга тренера и родителей. Очень люблю Виктора Цоя, на гитаре играю. Программу ставил Артём Федорченко. Мне сказали: «Кукушку» катаешь». Я обрадовался. Потом сказали: «Под Шамана». Я такой: «Ну… ладно» (улыбается). И поехал. Поставили программу за один день, потом много дорабатывали её. Она нравится родителям и тренерам, катаю для них.

Почему катаю эту программу второй сезон? Если честно, денег не хватило (смеётся). Дорого всё-таки», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Произвольная программа Самбуева поставлена под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении певца Shaman.