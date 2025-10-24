Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Честно, денег не хватило». Фигурист ЦСКА — о том, почему два года катается под Шамана

«Честно, денег не хватило». Фигурист ЦСКА — о том, почему два года катается под Шамана
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему второй год подряд катается в произвольной программе под песню в исполнении Шамана.

«Почему произвольная программа поставлена под Шамана? Выбирал, если честно, не я, это всё заслуга тренера и родителей. Очень люблю Виктора Цоя, на гитаре играю. Программу ставил Артём Федорченко. Мне сказали: «Кукушку» катаешь». Я обрадовался. Потом сказали: «Под Шамана». Я такой: «Ну… ладно» (улыбается). И поехал. Поставили программу за один день, потом много дорабатывали её. Она нравится родителям и тренерам, катаю для них.

Почему катаю эту программу второй сезон? Если честно, денег не хватило (смеётся). Дорого всё-таки», — передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Произвольная программа Самбуева поставлена под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении певца Shaman.

Материалы по теме
«Надо себя прибить за такое». Фигурист ЦСКА Самбуев — о падении с вращения на Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android