Главная Фигурное катание Новости

«На одном вайбе». Дикиджи рассказал о работе с Егором Мурашовым

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как проходит его работа хореографом-постановщиком Егором Мурашовым, который поставил ему короткую программу в сезоне-2025/2026.

— Каково ставить программу с человеком, с которым просто умираешь со смеху буквально, пока ты работаешь, это вообще возможно?
— Это здорово. Коннект есть. Вообще мне очень тяжело работать раньше было со специалистами, потому что я был очень ленивый, моментами на меня очень сильно давили, а мне это не нравилось. Я ещё как бы с характером тоже, если на меня давят, тоже буду… А с Егором прямо на одном вайбе. И если я попрошу его: «Давай вот сейчас передохнём чуть-чуть, на следующий лёд выйдем, сделаю то, что ты хочешь». Он вообще без каких-либо вопросов говорил: «Да, давай, вообще без проблем», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

