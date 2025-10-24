Артемий Мохов рассказал, какое аниме посоветовал бы посмотреть любому

Российский фигурист Артемий Мохов, выступающий в паре с Зоей Ковязиной, посоветовал всем посмотреть аниме «Бездомный Бог».

— Вы больше по старым или по новым аниме?

Мохов: Мне нравятся и старые, и новые.

— Какое аниме можете любому посоветовать? Из разряда «обязательно должен посмотреть каждый, иначе жизнь пройдёт зря».

Мохов: Ну, вот то, с которого я начинал, — «Бездомный Бог». Его порекомендую, – сказал Мохов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ковязина и Мохов выиграли первый этап юниорского Гран-при России – 2025, который проходил в Москве. Фигуристы одержали победу, набрав 187,36 балла.