Ученица группы Тутберидзе Ковязина ответила, какое аниме смотрела

Фигуристка Зоя Ковязина, выступающая в паре с Артемием Моховым, рассказала о своём отношении к аниме, которое любит смотреть её партнёр.

— Зоя, а вы смотрите аниме? Ковязина: Я смотрела только одно аниме — это «Синяя тюрьма: Блю Лок». И мы смотрели его вместе с братом, он у меня тоже фанат аниме. Он мне сказал: «Это ты точно должна посмотреть». И вместе с ним посмотрели.

— Какие впечатления у вас остались от просмотра? Ковязина: Достаточно хорошие. В прошлом году вышел второй сезон. Я пересмотрела первый и ещё посмотрела второй.

— Вас Артемий не пытался подсадить на аниме? Ковязина: Нет (смеётся), – сказала Ковязина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.