Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица группы Тутберидзе Ковязина ответила, какое аниме смотрела

Ученица группы Тутберидзе Ковязина ответила, какое аниме смотрела
Комментарии

Фигуристка Зоя Ковязина, выступающая в паре с Артемием Моховым, рассказала о своём отношении к аниме, которое любит смотреть её партнёр.

— Зоя, а вы смотрите аниме? Ковязина: Я смотрела только одно аниме — это «Синяя тюрьма: Блю Лок». И мы смотрели его вместе с братом, он у меня тоже фанат аниме. Он мне сказал: «Это ты точно должна посмотреть». И вместе с ним посмотрели.

— Какие впечатления у вас остались от просмотра? Ковязина: Достаточно хорошие. В прошлом году вышел второй сезон. Я пересмотрела первый и ещё посмотрела второй.

— Вас Артемий не пытался подсадить на аниме? Ковязина: Нет (смеётся), – сказала Ковязина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Эксклюзив
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android