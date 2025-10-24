Скидки
Ковязина и Мохов рассказали, как следили за выступлением Петросян на олимпийском отборе

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов поделились впечатлениями от олимпийского отборочного турнира с участием Аделии Петросян.

— Не так давно Аделия Петросян выступала на олимпийском отборе. Следили?

Мохов: Конечно.

Ковязина: Да, следили, смотрели на большом экране. Поздравляем её с отбором на Олимпийские игры!

— А лично вы общались с ней после этого? Поздравляли, возможно?

Ковязина: Да, когда она приехала в Москву, мы встретились с ней в коридоре, я сказала: «Поздравляю, молодец!».

Мохов: Тоже, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

