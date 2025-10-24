Ковязина: Малинин делает то, что делают единицы в мире. Всегда интересно за ним наблюдать

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, за каких фигуристов болеют на международных соревнованиях.

— За какими видами следите?

Мохов: За одиночным катанием. За женским, за мужским.

— А кто вам нравится?

Ковязина: Илья Малинин. Это фаворит, наверное.

Мохов: Всех (смеётся).

Ковязина: (Смеётся) Фаворит всех!

— Чем он вас привлекает?

Ковязина: Наверное, своим упорством. Он делает то, что делают единицы в мире. И всегда очень интересно за ним наблюдать.

— А его постановки в этом сезоне видели?

Ковязина: Да. Очень понравилась его короткая программа. И он, по моему мнению, стал намного лучше с прошлого сезона, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.