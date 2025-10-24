Скидки
Ковязина: Малинин делает то, что делают единицы в мире. Всегда интересно за ним наблюдать

Ковязина: Малинин делает то, что делают единицы в мире. Всегда интересно за ним наблюдать
Комментарии

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, за каких фигуристов болеют на международных соревнованиях.

— За какими видами следите?
Мохов: За одиночным катанием. За женским, за мужским.

— А кто вам нравится?
Ковязина: Илья Малинин. Это фаворит, наверное.
Мохов: Всех (смеётся).
Ковязина: (Смеётся) Фаворит всех!

— Чем он вас привлекает?
Ковязина: Наверное, своим упорством. Он делает то, что делают единицы в мире. И всегда очень интересно за ним наблюдать.

— А его постановки в этом сезоне видели?
Ковязина: Да. Очень понравилась его короткая программа. И он, по моему мнению, стал намного лучше с прошлого сезона, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Комментарии
