Дикиджи рассказал, что может его расстроить после проката программы

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, почему он может расстроиться после проката своей программы, отметив в этом роль своей мамы.

«Расстраивает, если мама после проката недовольна. Не на тренировке, именно после проката на соревнованиях. Но как бы видно, что чуть-чуть подрасстроилась, а я-то старался. Любой спортсмен старается, он не будет специально плохо катать программу», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Дикиджи одержал победу на мемориале Николая Панина-Коломенкина. По итогам двух программ фигурист получил от судей 265,83 балла.