Ковязина: Щербакова нравится умением собраться в нужный момент. И своими стальными нервами

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов ответили на вопрос о своих кумирах в фигурном катании.

— Есть ли у вас кумиры?

Ковязина: Аня Щербакова (улыбается).

Мохов: Прям кумира, наверное, нет.

— Зоя, а чем вам Аня нравится?

Ковязина: Аня мне нравится и сейчас. Чем именно… Своим умением собираться в нужный момент. Это прям её фишка. И своими стальными нервами.

— Были ли у вас в детстве любимые фигуристы?

Мохов: Ну, сейчас не скажу. Не помню…

Ковязина: Наверное, все та же Анна Щербакова. Я помню, она один раз приезжала в Йошкар-Олу на этап Гран-при, вроде бы юниорский. И мы ходили на трибуны, болели за неё.

— А вы с Анной общались, виделись?

Ковязина: Да, общались. Она очень позитивный человек (улыбается), – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.