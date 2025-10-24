Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при в Магнитогорске

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян не будет прыгать тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка заявила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Единственной участницей женского турнира, которая планирует зайти на элемент «ультра-си» в короткой программе, стала ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова, она заявила сольный тройной аксель. Заявки спортсменок с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Женщины выступят с короткими программами на этапе Гран-при в Магнитогорске в субботу, 25 октября. Начало выступлений — в 13:00 мск.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.