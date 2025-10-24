Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Фигурное катание

Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при в Магнитогорске

Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при в Магнитогорске
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян не будет прыгать тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка заявила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Единственной участницей женского турнира, которая планирует зайти на элемент «ультра-си» в короткой программе, стала ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова, она заявила сольный тройной аксель. Заявки спортсменок с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Женщины выступят с короткими программами на этапе Гран-при в Магнитогорске в субботу, 25 октября. Начало выступлений — в 13:00 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

