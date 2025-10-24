Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кондратюк заявил четверной лутц в короткую программу на Гран-при России в Магнитогорске

Стала известна заявка мужчин на короткую программу на первом этапе серии Гран-при России в Магнитогорске. Чемпион России и Европы Марк Кондратюк планирует исполнить два четверных прыжка: сольный четверной лутц, каскад четверной сальхов —тройной тулуп, а также тройной аксель.

Самый сложный контент заявили Григорий Фёдоров и Николай Угожаев: оба планируют исполнить каскад четверной флип — тройной тулуп, сольный четверной лутц и тройной аксель. Заявки спортсменов с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Мужчины выступят с короткими программами на Гран-при России в Магнитогорске в субботу, 25 октября. Начало — в 14:45 мск.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.