Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк заявил четверной лутц в короткую программу на Гран-при России в Магнитогорске

Стала известна заявка мужчин на короткую программу на первом этапе серии Гран-при России в Магнитогорске. Чемпион России и Европы Марк Кондратюк планирует исполнить два четверных прыжка: сольный четверной лутц, каскад четверной сальхов —тройной тулуп, а также тройной аксель.

Самый сложный контент заявили Григорий Фёдоров и Николай Угожаев: оба планируют исполнить каскад четверной флип — тройной тулуп, сольный четверной лутц и тройной аксель. Заявки спортсменов с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Мужчины выступят с короткими программами на Гран-при России в Магнитогорске в субботу, 25 октября. Начало — в 14:45 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Не началось

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

