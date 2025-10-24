«Мы очень разные с ним». Дикиджи — о том, что его объединяет с Гуменником

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что его объединяет с другим российским фигуристом Петром Гуменником, отметив, что считает себя не похожим на него.

— Что вас с Гуменником объединяет?

— В том-то и дело, что, наверное, больше… Ну, мы очень разные с ним. Разные музыкальные вкусы, разный стиль в одежде, разные шутки. Но при этом всё равно нам интересно и весело, — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

В сентябре 2025 года Пётр Гуменник стал победителем квалификационного турнира по фигурному катанию к Олимпийским играм – 2026, который проходил в китайском Пекине. Эта победа позволила ему завоевать квоту на участие в Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.