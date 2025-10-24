«Он мне как второй папа». Дикиджи — о работе с Татауровым

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как проходит его работа с тренером Олегом Татауровым, отметив, что она построена на взаимном уважении.

«На данный момент наши взаимоотношения с Олегом Станиславовичем очень хорошие. Он мне как второй папа. Понятное дело, когда я поменьше был, меня могли выгнать, если что-то не так делаю, отругать. Но после чемпионата России, где я вторым стал, уже заметил, что он как бы более уважительно как к спортсмену относится. Но я это понимаю, скажем так, ничего плохого не делаю, тоже уважаю его.

У нас спокойные, хорошие отношения, но мы уважаем друг друга. Образно говоря, если я вот так могу выйти на лёд, у меня не будет получаться, хотя запланировано было, допустим, откатать произвольную программу. Но всё, чувствую, что не могу, покажу Олегу Станиславовичу знак тайм-аута, он мне кивнёт головой, и я могу спокойно пойти. Но на следующий день ему говорю: «Обещаю, прокатаю». Я отдохнул, выхожу на лёд, обещаю, катаю», — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».