Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
11:30 Мск
Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Гран-при России в Магнитогорске

Аделия Петросян.
В субботу, 25 октября, стартует первый этап Гран-при России в Магнитогорске в категории «Мастера спорта». В первый соревновательный день фигуристы представят короткие программы. Соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовой онлайн-трансляции. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске 25-го октября:

13:00 – женщины, короткая программа
14:45 – мужчины, короткая программа
16:30 – пары, короткая программа
17:50 – танцы на льду, ритм-танец
* Время начала соревнований — московское.

