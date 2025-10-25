Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Гран-при России в Магнитогорске

В субботу, 25 октября, стартует первый этап Гран-при России в Магнитогорске в категории «Мастера спорта». В первый соревновательный день фигуристы представят короткие программы. Соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовой онлайн-трансляции. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске 25-го октября:

13:00 – женщины, короткая программа

14:45 – мужчины, короткая программа

16:30 – пары, короткая программа

17:50 – танцы на льду, ритм-танец

* Время начала соревнований — московское.