«Сама справляюсь». Петросян — о том, как заменяет себе психолога

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о том, как справляется с психологическим давлением.

– Адель, что-то ты без настроения, что случилось?

– Немножко понападала. Попе больно (смеётся).

– Даниил Маркович сказал, что на этом льду сложно что-то делать, плюс часовой пояс...

– Я прилетела вчера, день поспала, у меня всё хорошо было. К концу уже тяжелее было дышать, может, из-за этого.

– Что самое сложное при подготовке сейчас?

– Наверное, сконцентрироваться полностью на своей работе, не отвлекаться. Если что-то начинает не получаться, то не суетиться.

– Подготовка стала какой-то особенной? Работаешь ли с психологом?

– Нет, я сама справляюсь (улыбается). Всегда, если есть давление, я сама с собой разговариваю, абстрагируюсь.

– Отвлекаешься как-то от тренировок?

– В том-то и дело, что сейчас от тренировок как-то особо не отвлекаешься. Музыку немного слушаю, вчера с мамой посмотрели «Игру престолов», мне понравилось. Жестоко, но понравилось, – сказала Петросян во влоге Алины Загитовой для Первого канала.