Главная Фигурное катание Новости

«Был ещё вариант с татуировкой». Дикиджи — о смене имиджа в межсезонье

«Был ещё вариант с татуировкой». Дикиджи — о смене имиджа в межсезонье
Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, почему решил сменить в межсезонье имидж и покрасить волосы в блонд.

— Тебе нравилось в блонде ходить?
— Да так, просто ради эксперимента. Мне что-то нужно было в межсезонье сделать такого. Я всё думал-думал. Там был ещё вариант с татуировкой, но мне бабушка сказала, что она меня бабахнет, если я её сделаю (смеётся). Нет так нет.

Если не знаете, что набить, то не надо бить. Я не знал, что я хотел набить, мне вот тоже подсказали это, я прислушался.

— Поэтому покрасился в блонд?
— Да, — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Дикиджи является чемпионом России (2025), победителем этапов серии Гран-при России.

