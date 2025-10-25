«Могут по рекламе написать». Дикиджи — о заработке благодаря танцам в соцсетях

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, приносит ли ему какой-либо доход запись танцевальных видеороликов в социальных сетях.

Дикиджи, помимо успехов в фигурном катании, известен большим количеством подписчиков в соцсети, где публикуются короткие видео. Спортсмен снимает ролики, на которых исполняет различные танцевальные связки под современную музыку.

— А ты что-то зарабатываешь с этого?

— Ну, раньше чуть-чуть, могут по рекламе написать. То есть ребята зарубежные, если им нужно распиарить свой трек, пишут: «Станцуй, мы тебе платим». Я танцую 15 секунд. Вот года три назад $ 250 мне переводили. За 15 секунд танца, причём просто там на движениях спокойных, — сказал Дикиджи в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Дикиджи является чемпионом России (2025) и победителем этапов серии Гран-при России.