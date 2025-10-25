Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при в Китае в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). За оба танца спортсмены получили от судей 208,25 балла.

Второе место занял ещё один американский танцевальный дуэт Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, фигуристы набрали за два выступления 202,27 балла. Бронзовые медали выиграли представители Франции Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 196,60.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Чунцине. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,25.

2. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 202,27.

3. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 196,60.

4. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 187,51.

5. Ханна Лим/Йе Куан (Корея) — 185,79.

6. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 184,20.