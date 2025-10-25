Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при в Китае в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). За оба танца спортсмены получили от судей 208,25 балла.
Второе место занял ещё один американский танцевальный дуэт Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, фигуристы набрали за два выступления 202,27 балла. Бронзовые медали выиграли представители Франции Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 196,60.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Чунцине. Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,25.
2. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 202,27.
3. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 196,60.
4. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 187,51.
5. Ханна Лим/Йе Куан (Корея) — 185,79.
6. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 184,20.
- 25 октября 2025
-
11:05
-
10:18
-
09:45
-
09:21
-
00:00
- 24 октября 2025
-
21:26
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
19:50
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
18:35
-
18:27
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:37
-
16:30
-
16:25
-
16:05