Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание Новости

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при в Китае в танцах на льду

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при в Китае в танцах на льду
Аудио-версия:
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями второго этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). За оба танца спортсмены получили от судей 208,25 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
25 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
США
2
США
3
Франция

Второе место занял ещё один американский танцевальный дуэт Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, фигуристы набрали за два выступления 202,27 балла. Бронзовые медали выиграли представители Франции Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 196,60.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Чунцине. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 208,25.
2. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 202,27.
3. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 196,60.
4. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 187,51.
5. Ханна Лим/Йе Куан (Корея) — 185,79.
6. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 184,20.

