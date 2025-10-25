Этап Гран-при в Магнитогорске: порядок выхода спортсменов на лёд в короткой программе

Сегодня, 25 октября, начинается первый этап Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых, который пройдёт в Магнитогорске. Спортсмены представят короткие программы и ритмические танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Магнитогорске. Порядок выхода на лёд

Женщины. Короткая программа

1. Елизавета Куликова.

2. Арина Кудлай.

3. Софья Лукина.

4. Арина Мариничева.

5. Ксения Синицына.

6. Мария Захарова.

7. Мария Волченко.

8. Ксения Фадеева.

9. Дина Хуснутдинова.

10. Ксения Гущина.

11. Аделия Петросян.

12. Анна Фролова.

Мужчины. Короткая программа

1.Григорий Фёдоров.

2. Артем Ковалёв.

3. Роман Савосин.

4. Семен Соловьёв.

5. Юрий Сидоров.

6. Егор Коваленко.

7. Егор Рухин.

8. Артур Даниелян.

9. Игорь Ефимчук.

10. Илья Молянов.

11. Марк Кондратюк.

12. Николай Угожаев.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.

2. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

6. Майя Шегай — Андрей Шадерков.

7. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов.

2. Алиса Абдуллина — Егор Петров.

3. Анна Коломенская — Артём Фролов.

4. Ольга Фёдорова — Павел Драко.

5. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.

6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

7. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

8. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

9. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

10. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.