Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Перед Гран-при в Магнитогорске почтили память погибших в трагедии на заводе в Копейске

Перед Гран-при в Магнитогорске почтили память погибших в трагедии на заводе в Копейске
Комментарии

Перед началом этапа Гран-России в Магнитогорске «Звёзды Магнитки» объявили минуту молчания в память о погибших в трагедии на заводе в Копейске. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова с места событий.

Вчера, 24 октября, в Челябинской области был объявлен траур в связи с произошедшей в ночь на 23 октября трагедией на заводе в Копейске. Предварительной причиной случившегося взрыва считается нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

На данный момент известно о 12 жертвах трагедии и о 29 пострадавших, пять из которых — в тяжёлом состоянии. Также уточняется местонахождение ещё нескольких сотрудников завода.

Материалы по теме
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке на матче с «Харлемом» 43 года назад
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android