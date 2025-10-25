Перед Гран-при в Магнитогорске почтили память погибших в трагедии на заводе в Копейске

Перед началом этапа Гран-России в Магнитогорске «Звёзды Магнитки» объявили минуту молчания в память о погибших в трагедии на заводе в Копейске. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова с места событий.

Вчера, 24 октября, в Челябинской области был объявлен траур в связи с произошедшей в ночь на 23 октября трагедией на заводе в Копейске. Предварительной причиной случившегося взрыва считается нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

На данный момент известно о 12 жертвах трагедии и о 29 пострадавших, пять из которых — в тяжёлом состоянии. Также уточняется местонахождение ещё нескольких сотрудников завода.