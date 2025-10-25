Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
«Сезон очень сложный». Коган обратился к зрителям на Гран-при в Магнитогорске

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган обратился к зрителям на Гран-при в Магнитогорске.

«От имени Федерации фигурного катания на коньках и от себя лично искренне хочу поблагодарить правительство Челябинской области, лично губернатора Алексея Текслера, Магнитогорский металлургический комбинат и руководство города за прекрасную возможность посетить арену «Металлург». В ближайшие два дня вы увидите искромётную борьбу.

Этот сезон очень сложный. Два российских фигуриста – Аделия Петросян и Петр Гуменник – смогли пройти олимпийский отбор, заняв первые места в своих видах. Давайте вместе будем болеть за успехи российского фигурного катания и пожелаем спортсменам удачного льда в Магнитогорске!» – передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

