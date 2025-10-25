Эмбер Гленн выиграла этап Гран-при в Китае, Алиса Лью — вторая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американская фигуристка Эмбер Гленн стала победительницей второго этапа Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Она получила от судей за две программы 214,78 балла. В прокате произвольной программы фигуристка успешно исполнила прыжок повышенной сложности — тройной аксель.

Второе место заняла соотечественница Гленн чемпионка мира Алиса Лью, набравшая суммарно 212,07 балла. Тройку призёров замкнула представительница Японии Ринка Ватанабэ, чей результат составил 198,63 балла.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Китае. Женщины. Итоговые результаты

1. Эмбер Гленн (США) – 214,78.

2. Алиса Лью (США) – 212,07.

3. Ринка Ватанабэ (Япония) – 198,63.

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 197,88.

5. Чжи А Син (Южная Корея) – 195,43.

6. Рино Мацуике (Япония) – 188,06.