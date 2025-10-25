Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Эмбер Гленн выиграла этап Гран-при в Китае, Алиса Лью — вторая

Эмбер Гленн выиграла этап Гран-при в Китае, Алиса Лью — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Американская фигуристка Эмбер Гленн стала победительницей второго этапа Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Она получила от судей за две программы 214,78 балла. В прокате произвольной программы фигуристка успешно исполнила прыжок повышенной сложности — тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Женщины. Произвольная программа
25 октября 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
214.78
2
Алиса Лью
США
212.07
3
Ринка Ватанабэ
Япония
198.63

Второе место заняла соотечественница Гленн чемпионка мира Алиса Лью, набравшая суммарно 212,07 балла. Тройку призёров замкнула представительница Японии Ринка Ватанабэ, чей результат составил 198,63 балла.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Китае. Женщины. Итоговые результаты

1. Эмбер Гленн (США) – 214,78.
2. Алиса Лью (США) – 212,07.
3. Ринка Ватанабэ (Япония) – 198,63.
4. Анастасия Губанова (Грузия) – 197,88.
5. Чжи А Син (Южная Корея) – 195,43.
6. Рино Мацуике (Япония) – 188,06.

Материалы по теме
Петросян готовит заочный ответ иностранным соперницам на Гран-при в Магнитогорске! LIVE
Live
Петросян готовит заочный ответ иностранным соперницам на Гран-при в Магнитогорске! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android