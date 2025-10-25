Анастасия Губанова оценила выступление на втором этапе Гран-при ISU

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, прокомментировала своё выступление на втором этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). По итогам двух программ она набрала 197,88 балла и заняла четвёртое место.

«На самом деле нет, сегодня я не нервничала. Всё было как обычно. Конечно, волнение, как всегда, присутствовало. Но всё было в пределах разумного… Очень хотелось, конечно, исполнить все прыжки. Поскольку этот сезон складывается довольно удачно, я всегда стараюсь делать максимум в технической части. И не хотелось снижать планку и на этом старте. Так что с технической стороны я хотела выступить максимально хорошо. В принципе, я справилась с этой задачей, а в конце постаралась показать и эмоции.

В принципе, отличная форма, набранная в межсезонье к олимпийской квалификации, сохраняется до сих пор. Конечно, после стартов она немного спадает, но благодаря тренировкам тут же возвращается на прежний уровень», — приводит слова Губановой Golden Skate.