Аделия Петросян выиграла короткую программу на 1-м этапе Гран-при России, Фролова — вторая

Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 75,89 балла.

Второе место после первого дня соревнований заняла Анна Фролова, набравшая 72,74 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина с результатом 70,60.

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Магнитогорск. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 75,89 балла.

2. Анна Фролова — 72,74.

3. Ксения Гущина — 70,60.

4. Дина Хуснутдинова — 68,76.

5. Елизавета Куликова — 67,28.

6. Мария Захарова — 66,10.

7. Ксения Синицына — 64,79.