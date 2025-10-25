Аделия Петросян выиграла короткую программу на 1-м этапе Гран-при России, Фролова — вторая
Поделиться
Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 75,89 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60
Второе место после первого дня соревнований заняла Анна Фролова, набравшая 72,74 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина с результатом 70,60.
Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Магнитогорск. Женщины. Короткая программа
1. Аделия Петросян — 75,89 балла.
2. Анна Фролова — 72,74.
3. Ксения Гущина — 70,60.
4. Дина Хуснутдинова — 68,76.
5. Елизавета Куликова — 67,28.
6. Мария Захарова — 66,10.
7. Ксения Синицына — 64,79.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:23
-
13:25
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:18
-
11:05
-
10:18
-
09:45
-
09:21
-
00:00
- 24 октября 2025
-
21:26
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
19:50
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
18:35
-
18:27
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:28