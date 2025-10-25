Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян выиграла короткую программу на 1-м этапе Гран-при России, Фролова — вторая

Аудио-версия:
Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Магнитогорске. За выступление она получила 75,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
75.89
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
72.74
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
70.60

Второе место после первого дня соревнований заняла Анна Фролова, набравшая 72,74 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина с результатом 70,60.

